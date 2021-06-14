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Здоровье14 июня 2021 12:15

Еще 30 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 62 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1935 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и житель Корочанского района 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 30.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39641 человек, выздоровели – 35586, умерли – 718.