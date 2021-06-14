Еще 30 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1935 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и житель Корочанского района 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 30.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39641 человек, выздоровели – 35586, умерли – 718.