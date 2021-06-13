Еще 64 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 35556 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Красногвардейского района 1960 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 64 пациента заболели, а выздоровели – 50.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39579 человек, выздоровели – 35556, умерли – 716.