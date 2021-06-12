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Спорт12 июня 2021 18:36

Белгородский «Салют» поделил очки со «Знамя»

Подопечные Валерия Есипова ушли от поражения за 11 минут до финального свистка
Алексей СЕРГУНИН
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За один тур до финиша чемпионата «Салют» занимает четвертое места в группе 3. Фото fcsalyut.ru.

За один тур до финиша чемпионата «Салют» занимает четвертое места в группе 3. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 29-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома сыграл вничью с ногинским «Знамя» - 1:1.

На 51-й минуте гости повели в счете – хавбек Дмитрий Садов реализовал 11-метровый удар. Ничью хозяевам на 79-й минуте точным ударом принес защитник Артем Семейкин. На 84-й минуте белгородцы остались в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален защитник Кирилл Басов.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин, Корнеев, Худобко, Манаев (Ивантеев, 75), Бурыкин (Морев, 59), Дегтев, Грибанов.

За один тур до финиша чемпионата «Салют» занимает четвертое места в группе 3. В активе белгородцев 55 очков. У лидирующего липецкого «Металлурга» 62 балла, у «Рязани» - 59, у раменского «Сатурна» - 57. В ТОП-5 также входит «Саратов» - 52 очка.

Заключительный матч белгородцы проведут 15 июня в гостях с «Сатурном». Начало игры в 18:00.