Еще 133 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 715 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1941 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 63 пациента заболели, а выздоровели – 133.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39515 человек, выздоровели – 35506, умерли – 715.