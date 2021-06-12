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Здоровье12 июня 2021 15:41

Еще 133 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 63 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 715 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 715 человек.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1941 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 63 пациента заболели, а выздоровели – 133.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39515 человек, выздоровели – 35506, умерли – 715.