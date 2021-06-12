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Общество12 июня 2021 15:09

Полицейские вернули жительнице Белгородской области потерянный в аквапарке браслет

Обнаружив пропажу ювелирного изделия, владелица обратилась за помощью к правоохранителям
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: "КП" Архив

В белгородский районный отдел полиции обратилась жительница села Стрелецкое. Женщина сообщила, что у нее пропал браслет.

При проведении проверки участковый уполномоченный установил, что накануне заявительница отдыхала в аквапарке. При содействии службы безопасности удалось выяснить, что она обронила ювелирное изделие. Поднявшая браслет другая посетительница искала хозяйку и при первой возможности передала украшение правоохранителям, а те вернули его законной владелице.

Позже хозяйка браслета прислала в райотдел письмо, в котором поблагодарила участкового за оперативность и профессионализм.