В Белгороде стартует уличный фестиваль

На набережной в парке Победы выступят пианисты, а также пройдет показ фильма «Девчата». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Развлекательные мероприятия в рамках уличного фестиваля «Белгородское лето» развернутся на четырех основных площадках в центре областной столицы: в центральном парке культуры и отдыха им. Ленина и парке Победы, на белгородском Арбате и Свято-Троицком бульваре», - сообщает пресс-служба мэрии.

Афиша уличного фестиваля «Белгородское лето» на 11 июня. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 11 июня, вечером можно будет побывать на концерте творческих коллективов в парке Ленина. Стать зрителем уличного театра «Зеркало» на Арбате, послушать карильонный концерт у солнечных часов. На набережной в парке Победы выступят пианисты, а также пройдет показ фильма «Девчата».

Афиша уличного фестиваля «Белгородское лето» на 12 июня. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В субботу, 12 июня, в парке Ленина юных белгородцев ждет большая развлекательная программа с воздушными шарами, мороженым, аниматорами и спектаклем Театра кукол. Детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья» выступит возле кинотеатра «Победа», а в парке Победы пройдут показательные выступления силачей.

Афиша уличного фестиваля «Белгородское лето» на 13 июня. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В воскресенье, 13 июня, в парке Ленина белгородцев ждет программа «Дети на велосипеде» и концерт ансамбля «Токарев квинтет». На всех площадках будут работать уличные художники – они бесплатно напишут портреты или нарисуют шаржи всем желающим.

Отметим, проект «Белгородское лето» инициирован главой региона Вячеславом Гладковым. Большую культурную программу будут организовывать в областной столице каждые выходные в течение трех месяцев, если будет позволять погода. Концепция проекта предполагает, что развлечения на фестивале должны охватить все возрастные категории белгородцев и гостей региона.