В Белгороде снизят скорость электросамокатов до 15 км/ч

В Белгороде действует порядка 50 локаций проката. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«На заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения обсудили проблему эксплуатации средств индивидуальной мобильности», - информирует пресс-служба мэрии Белгорода.

Поводом послужили происшествия в крупных городах России с участием электросамокатов, скутеров и велосипедов.

В Белгороде действует порядка 50 локаций проката этих средств передвижения, которые пользуются большим спросом у горожан. Пока серьезных происшествий не было.

Чтобы их не было и впредь, мэрия создала рабочую группу с приглашением руководителей кикшеринговых компаний, которая уже разрабатывает регламент использования средств индивидуальной мобильности.

«Мы решили не ждать изменений федерального законодательства и на уровне города предпринять меры, которые обеспечат безопасность как самих катающихся, так и гуляющих по тротуарам и в парках горожан, - пояснил заместитель мэра Белгорода по безопасности Геннадий Цонев. - Уверен, наш опыт окажется удачным и покажет свою состоятельность».

В данный момент достигнута договоренности с кикшеринговыми компаниями о снижении скорости движения электросамокатов до 15 км/ч – средняя скорость бегущего человека.

Арендодатели исключат эксплуатацию мобильных средств передвижения ночью и в непогоду, а также гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, перед эксплуатацией в приложении необходимо будет ответить на вопросы о ПДД. Только после этого будет открыта возможность регистрации. В пунктах проката появятся дополнительные информационные таблички с требованиями безопасности. Пройдут профилактические рейды.