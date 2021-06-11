В Белгородской области росгвардейцы задержали подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021» задержали двух жителей Белгородской области, у которых при себе были наркотики.

В Белгороде, в районе Корочанской улицы росгвардейцы задержали 22-летнего жителя Белгородского района. У молодого человека при себе было обнаружено и изъято 10 свертков синтетического наркотика общей массой более 4 граммов. При этом подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей во дворах жилых домов.

В Старом Осколе другой экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками наркоконтроля задержали 40-летнего местного жителя, который планировал сбыть наркотики. Мужчина пытался продать около полграмма синтетики в микрорайоне Интернациональный. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Всего с начало года росгвардейцами задержано 54 человека, причастных к незаконному обороту наркотиков.