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Общество11 июня 2021 14:47

В День России перед белгородцами выступит участник проекта «Голос»

Концерт пройдет в парке Победы
Алексей СЕРГУНИН
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Евгений Кунгуров завершит музыкальный праздник хитами советской эстрады.

Евгений Кунгуров завершит музыкальный праздник хитами советской эстрады.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Участник проектов «Голос», «Большая опера», «Один в один!», ведущий программы «Романтика романса» на телеканале «Культура» Евгений Кунгуров выступит в Белгороде уже завтра, 12 июня.

Концерт с участием эстрадного певца пройдет в парке Победы с 19:00 до 21:00.

Перед горожанами также выступят творческие коллективы ДК «Энергомаш» и спортсмены клуба атлетического многоборья «Эра». Евгений Кунгуров завершит музыкальный праздник хитами советской эстрады.