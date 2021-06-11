В День России перед белгородцами выступит участник проекта «Голос»

Евгений Кунгуров завершит музыкальный праздник хитами советской эстрады. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Участник проектов «Голос», «Большая опера», «Один в один!», ведущий программы «Романтика романса» на телеканале «Культура» Евгений Кунгуров выступит в Белгороде уже завтра, 12 июня.

Концерт с участием эстрадного певца пройдет в парке Победы с 19:00 до 21:00.

Перед горожанами также выступят творческие коллективы ДК «Энергомаш» и спортсмены клуба атлетического многоборья «Эра». Евгений Кунгуров завершит музыкальный праздник хитами советской эстрады.