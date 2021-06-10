Белгородская область будет сотрудничать с четырьмя регионами РФ

Белгородская, Курская, Калужская, Брянская и Орловская области будут сотрудничать вместе, развивая научную сферу и налаживая межрегиональные связи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Белгородская, Курская, Калужская, Брянская и Орловская области будут сотрудничать вместе, развивая научную сферу и налаживая межрегиональные связи», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства нашего региона.

Кроме того, по инициативе главы Белгородской области Вячеслава Гладкова на базе регионального НОЦ будет создан научный центр мирового уровня, готовый к формированию инновационных решений АПК.

«Вместе мы сможем привлекать новых партнеров и инвесторов, готовых к разработке и развитию научных производств и технологий, - заявил Вячеслав Гладков. - Важно, что наш межрегиональный союз позволит создать благоприятные условия для адаптации выпускников вузов и молодых ученых Белгородской, Курской, Орловской, Калужской и Брянской областей».

Также свои подписи под документом поставили губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Орловской области Андрей Клычков.