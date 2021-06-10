За парковки на газонах белгородцев оштрафовали на более чем три миллиона рублей

С начала года в Белгороде зафиксировано почти две тысячи подобных нарушений. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Ежедневно в Белгороде выявляют около ста машин, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках города», - информирует пресс-служба администрации областного центра.

Каждое такое нарушение отражается на качестве благоустройства и наносит вред зелёным насаждениям во дворах.

С начала года в Белгороде зафиксировано почти две тысячи подобных нарушений. Суммарный размер штрафов составил свыше 3,4 миллионов рублей.

Согласно закону №35 Белгородской области штраф за неправильную парковку составляет две тысячи рублей для физических лиц, десять тысяч - для должностных и 80 тысяч - для юридических лиц. При повторном нарушении сумма штрафов возрастает до пяти, 20-ти и 200 тысяч рублей соответственно.