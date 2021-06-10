Еще 124 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 711 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Волоконовского района 1951 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 124.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39393 человека, выздоровели – 35269, умерли – 711.