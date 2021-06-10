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Здоровье10 июня 2021 11:31

После возвращения из-за границы белгородцы должны дважды пройти ПЦР-тестирование

С начала года 360 человек не сделали это
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудники Роспотребнадзора на пунктах пограничного контроля ведут работу со всеми прибывающими в область иностранцами и проводят выборочное ПЦР-тестирование.

Сотрудники Роспотребнадзора на пунктах пограничного контроля ведут работу со всеми прибывающими в область иностранцами и проводят выборочное ПЦР-тестирование.

Фото: ИВАНОВА Диана

«Прибывающие из-за границы белгородцы обязаны дважды пройти ПЦР-тестирование, - напоминает пресс-служба губернатора и правительства региона. - Такое требование федерального законодательства».

С 1 мая 2021 года обязанность проходить ПЦР-тест распространилась на всех граждан РФ, прибывающих из-за границы, вне зависимости от того, каким транспортом они воспользовались. Теперь необходимо тестироваться дважды – на третий и пятый дни после возвращения, а результаты должны быть размещены на едином портале госуслуг.

«Биологический материал граждан, чьи тесты показали наличие у них вируса COVID-19, проходят проверку на геномное секвенирование в научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии в Оболенске для определения штамма коронавируса», - пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

Не все белгородцы выполняют требования закона. С начала года почти 20 тысяч жителей области вернулись домой из зарубежных поездок. С начала года выявлено 360 граждан, которые не разместили на портале госуслуг результаты ПЦР-тестов. Составлены протоколы об административном нарушении. Общая сумма штрафных санкций по уже вынесенным судебным решениям превысила 1,7 миллионов рублей.

Отметим, что сотрудники Роспотребнадзора на пунктах пограничного контроля ведут работу со всеми прибывающими в область иностранцами и проводят выборочное ПЦР-тестирование. Проверили более 250 человек. Результаты у всех отрицательные.