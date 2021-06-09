10 июня в Белгородской области ожидаются грозы с градом

Помните, что во время грозы необходимо закрывать окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По прогнозу белгородских синоптиков, 10 июня будет облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман.
Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем – от пяти до десяти метров в секунду, при грозах - порывы до 14-ти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 20-ти до 25-ти градусов тепла.
В Белгороде ночью – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов, днем – от 21-го до 23-х градусов выше ноля.
Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков.
Следите за исправностью электропроводки в своих домах и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Помните, что во время грозы необходимо закрывать окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы.
В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.