10 июня в Белгородской области ожидаются грозы с градом

Помните, что во время грозы необходимо закрывать окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозу белгородских синоптиков, 10 июня будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем – от пяти до десяти метров в секунду, при грозах - порывы до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 20-ти до 25-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов, днем – от 21-го до 23-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению региона с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, при уборке территорий соблюдать правила пожарной безопасности, пресекать шалости с огнем детей и подростков.

Следите за исправностью электропроводки в своих домах и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Помните, что во время грозы необходимо закрывать окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.