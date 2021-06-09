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Происшествия9 июня 2021 17:09

В Белгородской области задержали бухгалтера, обворовавшего районный отдел полиции

Суммарный ущерб составил свыше 600 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Бухгалтер начисляла выплаты сотрудникам ОМВД России по Ракитянскому району, которые переводила на свой счет и распоряжалась по своему усмотрению.

Бухгалтер начисляла выплаты сотрудникам ОМВД России по Ракитянскому району, которые переводила на свой счет и распоряжалась по своему усмотрению.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Борисовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовные дела в отношении бывшего главного бухгалтера ОМВД России по Ракитянскому району в соответствии с ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с ноября 2020-го до апреля 2020-го года подозреваемая, находясь на рабочем месте, на основании изданных ею же подложных распорядительных документов, начисляла выплаты сотрудникам ОМВД России по Ракитянскому району, которые переводила на свой счет и распоряжалась по своему усмотрению. Всего зафиксировано пять эпизодов.

«Всего бюджету ОМВД России по Ракитянскому району нанесен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей», - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

«Причастность бывшего главного бухгалтера территориального отдела полиции к хищению денежных средств была установлена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства. - Данная сотрудница уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и в случае подтверждения вины понесет наказание в соответствии с законодательством».