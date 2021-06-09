В Белгороде задержали серийного похитителя велосипедов

Оставляя велосипед в общедоступном месте, используйте надежные специальные средства, обеспечивающие его сохранность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские раскрыли серию велокраж, совершенных в мае на территории Белгорода. По подозрению в совершении преступлений правоохранители задержали ранее судимого местного жителя 1988 года рождения.

По предварительным данным, злоумышленник в поисках наживы обследовал подъезды жилых домов. Его внимание привлекали в основном велосипеды.

Чтобы повредить противоугонные замки, он использовал кусачки.

На сегодняшний день установлено пять различных эпизодов краж велосипедов с его участием. Все их он продал неизвестным.

«Еще в одном случае мужчина похитил оставленные в подъезде кроссовки», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь злоумышленнику светит тюремное заключение на срок до пяти лет в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

СПРАВКА «КП»

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам придерживаться рекомендаций, чтобы уберечь свои велосипеды от кражи.

Не оставляйте велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах. Заходя в магазин, оставляйте транспортное средство так, чтобы оно оставалось в поле вашего зрения.

Оставляя велосипед в общедоступном месте, используйте надежные специальные средства, обеспечивающие его сохранность.

Примите меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, подвалов, кладовых и т.д.).

Постарайтесь хорошо запомнить, как выглядит ваш велосипед, и какие у него имеются особенности. Выбейте на раме велосипеда какую-нибудь метку.

Не доверяйте пользование велосипедами незнакомым или малознакомым людям.

В случае пропажи велосипеда немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту транспортного средства и чек, свидетельствующий о покупке.

При покупке двухколесного транспорта требуйте у продавцов заполненный технический паспорт. Отсутствие в техническом паспорте номера рамы в случае кражи затруднит поиск велосипеда и установление его истинного владельца.