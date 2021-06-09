В Белгороде задержали серийного похитителя велосипедов

Оставляя велосипед в общедоступном месте, используйте надежные специальные средства, обеспечивающие его сохранность.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Полицейские раскрыли серию велокраж, совершенных в мае на территории Белгорода. По подозрению в совершении преступлений правоохранители задержали ранее судимого местного жителя 1988 года рождения.
По предварительным данным, злоумышленник в поисках наживы обследовал подъезды жилых домов. Его внимание привлекали в основном велосипеды.
Чтобы повредить противоугонные замки, он использовал кусачки.
На сегодняшний день установлено пять различных эпизодов краж велосипедов с его участием. Все их он продал неизвестным.
«Еще в одном случае мужчина похитил оставленные в подъезде кроссовки», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Теперь злоумышленнику светит тюремное заключение на срок до пяти лет в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
СПРАВКА «КП»
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам придерживаться рекомендаций, чтобы уберечь свои велосипеды от кражи.
Не оставляйте велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах. Заходя в магазин, оставляйте транспортное средство так, чтобы оно оставалось в поле вашего зрения.
Оставляя велосипед в общедоступном месте, используйте надежные специальные средства, обеспечивающие его сохранность.
Примите меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, подвалов, кладовых и т.д.).
Постарайтесь хорошо запомнить, как выглядит ваш велосипед, и какие у него имеются особенности. Выбейте на раме велосипеда какую-нибудь метку.
Не доверяйте пользование велосипедами незнакомым или малознакомым людям.
В случае пропажи велосипеда немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту транспортного средства и чек, свидетельствующий о покупке.
При покупке двухколесного транспорта требуйте у продавцов заполненный технический паспорт. Отсутствие в техническом паспорте номера рамы в случае кражи затруднит поиск велосипеда и установление его истинного владельца.