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Здоровье9 июня 2021 14:50

Еще два жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 62 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39333 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39333 человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1939 и 1948 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 106.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39333 человека, выздоровели – 35145, умерли – 710.