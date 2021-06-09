В Белгородской области появится улица в честь сирени

Сирингарий региона хранит около 400 сортов сирени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Белгородские селекционеры вывели пять новых сортов сирени - «Прохоровка», «Курская дуга», «Т-34», «Маршал Катуков» и «Екатерина Катукова», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Как подчеркнул руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень», кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Аладин, «сирень – символ Белгородчины, и местные селекционеры продолжат трудиться над новыми сортами».

Банк сирени Белгородской области по праву считается одним из самых крупных в стране. Сирингарий региона хранит около 400 сортов сирени. Самые яркие сорта - «Маршал Жуков», «Сирень Победы», «Зоя Космодемьянская».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, анонсировал появление в Белгороде улицы в честь сирени.

«Наша столица должна быть самой цветущей и самой сиреневой в мире, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора. - В ближайшее время в честь этого ароматного растения мы назовем одну из улиц областной столицы».