Белгородские пенсионеры могут бесплатно научиться работать на компьютере

Курсы будут проходить на базе Института экономики и управления БелГУ и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Белгородское региональное отделение Союза пенсионеров России приглашает пожилых жителей города пройти обучение на курсах компьютерной грамотности», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Курсы будут проходить на базе Института экономики и управления БелГУ (ул. Победы, 85) и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (ул. Попова, 39А).

Записаться на курсы и получить необходимую консультацию можно по телефонам: 27–19–57 (Белгородское региональное отделение Союза пенсионеров России), 33–94–99 (городское управление социальной защиты населения), 52–96–42, 52–57–93 (МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода»).

Занятия начнутся уже в следующем месяце. Обучение бесплатное.