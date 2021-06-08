В Белгороде «Газель» насмерть сбила 81-летнюю старушку

Автомобиль «Газель» двигался со стороны улицы Корочанская в направлении улицы Дзгоева. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области, сегодня около 12 часов 5 минут в Белгороде на улице Константина Заслонова в районе дома № 103 «А» 35-летний водитель насмерть сбил 81-летнюю женщину.

Автомобиль «Газель» двигался со стороны улицы Корочанская в направлении улицы Дзгоева, в свою очередь старушка пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне видимости водителя.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.