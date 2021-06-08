Свыше 35 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки 58 пациентов заболели, а выздоровел – 121.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1937 года рождения, житель Чернянского района 1941 года рождения, а также житель Губкинского городского округа 1977 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 58 пациентов заболели, а выздоровел – 121.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39271 человек, выздоровели – 35039, умерли – 708.