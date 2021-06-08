Свыше 35 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

За минувшие сутки 58 пациентов заболели, а выздоровел – 121. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1937 года рождения, житель Чернянского района 1941 года рождения, а также житель Губкинского городского округа 1977 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 58 пациентов заболели, а выздоровел – 121.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39271 человек, выздоровели – 35039, умерли – 708.