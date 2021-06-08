Белгородки выступят в финале конкурса «Мастера гостеприимства»

Юлия Павлова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Завтра, 8 июня, в Нижнем Новгороде стартует финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В 2021 году поступило почти 30 тысяч заявок, и только 200 человек примут участие в решающем раунде.

Наш регион на конкурсе для тех, кто развивает туризм в России, будут представлять Дарья Горбатюк и Юлия Павлова, успешно преодолевшие полуфинальный барьер. «КП» уже писала о выступлении Дарьи.

Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».