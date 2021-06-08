Под Белгородом остановили водителя, который в очередной раз сел за руль нетрезвым

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Фото: Иван МАКЕЕВ

«В Белгородской области сотрудники ДПС отстранили от управления водителя, в очередной раз севшего за руль в нетрезвом виде», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Накануне около 13 часов 15 минут на автодороге «Бутово – Курская Дуга» в Яковлевском городском округе инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ 2109», водитель которого неуверенно вел транспортное средство.

При общении с находящимся за рулем мужчиной 1991 года рождения полицейские заметили у него признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Помимо водителя в салоне автомобиля находились двое пассажиров. На законные действия сотрудников ГИБДД компания молодых людей отреагировала агрессивно. Водитель был отстранен от управления.

Выяснилось, что он не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Теперь ему грозит наказание в соответствии со статьей 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции также доставлен один из пассажиров автомобиля.

Тем временем Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области организовал проведение доследственной проверки. Сотрудники тщательно изучат появившееся в интернете видео, установят и опросят всех участников конфликта, и дадут правовую оценку их действиям.