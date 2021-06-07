Представители регионов подчеркнули, что перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Белгородская и Калужская области договорились о сотрудничестве на ПМЭФ-2021», - информирует пресс-служба губернатора и правительства нашего региона.

Стороны будут помогать друг другу в реализации проектов по внедрению цифровых технологий и платформенных решений.

«Ранее мы уже встречались с делегацией из Калужской области, презентовали им свои лучшие проекты и практики, обменялись опытом, - напомнил первый заместитель губернатора – начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Уже тогда мы решили, что совместная работа поможет нам достичь более высоких результатов. Сделан очередной важный шаг».

В соглашении также перечислен список самых актуальных направлений развития для обоих регионов, среди которых интеллектуальные транспортные системы, геоинформационные технологии, цифровые сервисы здравоохранения, организация системы управления, цифровые решения по культуре и туризму, создание кадрового потенциала для цифровой экономики, основанной на данных.

Представители регионов подчеркнули, что перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться.