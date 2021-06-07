На Белгородчине уволили вице-губернатора

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора – начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева.

«Исполнять обязанности будет советник губернатора Владимир Базаров», - сообщает пресс-служба администрации области.

Ранее Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале, что в отношении объектов, строительство которых курировал Евгений Глаголев, проходят проверки.

«Все материалы проверок мы передадим в правоохранительные органы, - заявил Вячеслав Владимирович в ходе еженедельного оперативного совещания. - Налицо развал строительной отрасли. Меня волнуют нацпроекты, все федеральные программы, исполнение областных программ. В приоритете качество выполняемых работ, строители об этом совсем забыли. Так нельзя относиться к людям. После завершения служебных проверок буду принимать отдельные решения».

Напомним, что это не первые кадровые перестановки в облправительстве за последний месяц. 11 мая Гладков уволил сразу трех чиновников. Тогда своих постов лишились руководитель управления капитального строительства Белгородской области Александр Борзасеков, председатель комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Елена Ковальчук и руководитель дирекции юго-западного района Александр Славкин.