Форвард белгородского «Салюта» признан лучшим молодым игроком мая в первенстве ПФЛ

Денис Грибанов. Фото fcsalyut.ru.

Нападающий белгородского «Салюта» Денис Грибанов признан лучшим молодым игроком мая в 3-й группе первенства ПФЛ.

В последнем месяце весны 21-летний форвард забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Лучших игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, представленных в ПФЛ.

Напомним, что за два тура до финиша чемпионата «Салют» делит третье - четвертое места в группе 3 с раменским «Сатурном». В активе каждой команды по 54 очка. У лидирующего липецкого «Металлурга» 61 балл, у «Рязани» - 56. В ТОП-5 также входит «Саратов» - 52 очка.

Следующий матч белгородцы проведут 10 июня дома с ногинским «Знамя» (10-е место, 39 очков). Начало игры в 18:00.