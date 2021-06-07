Белгородцы старше 60 лет смогут бесплатно ездить в общественном транспорте после вакцинации от COVID-19

Воспользоваться талонами горожане смогут до 31 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начиная с 7 июня, каждый житель Белгорода старше 60 лет сможет получить 21 талон на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Главное условие - вакцинация первым компонентом прививки против COVID-19 в пунктах вакцинации в поликлиниках или ТЦ «МегаГринн».

«Талоны на бесплатный проезд предоставят первой тысяче жителей в возрасте 60+», - информирует пресс-служба мэрии Белгорода.

Воспользоваться талонами горожане смогут до 31 июля. Акцию проводит «Единая транспортная компания».

Талоны на проезд будут выдавать в пунктах вакцинации по адресам:

Народный бул., 51 Садовая, 17а Костюкова, 16 Белгородский просп., 99 Губкина, 46 Есенина, 48 просп. Б. Хмельницкого, 137т