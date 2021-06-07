Юный белгородец стал призером конкурса рисунков «Работа энергетиков глазами детей»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В «Россети Центр Белгородэнерго» наградили призера конкурса рисунков «Работа энергетиков глазами детей» Кирилла Чужбинкина — сына старшего оператора связи ивановской площадки Контакт-центра Белгородэнерго Евгении. Работа Кирилла заняла третье место в младшей возрастной группе от 3 до 6 лет.

Всего же участниками масштабного творческого состязания, посвященного Международному дню защиты детей, стали более 400 детей и внуков сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» из 20 регионов страны. Девять лучших работ в трех возрастных категориях были отмечены памятными подарками.

- Проведение конкурса имеет очень большое образовательное значение. За время подготовки рисунков юные художники много узнали о профессии своих родителей, изучили подробности рабочих будней, выяснили детали, которыми раньше не интересовались. Такой живой интерес перерастет в желание пойти по стопам своих отцов и продолжить трудовую династию энергетиков, - прокомментировал Игорь Маковский.

По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского юных художников поздравили директора филиалов.

- Нам очень приятно, что среди такого большого количества работ рисунок сына нашей сотрудницы оказался в числе лучших и занял призовое место. Кирилл очень трогательно изобразил рабочие будни электромонтера, поэтому его работа не оставила никого равнодушным. Остается только пожелать дальнейших творческих успехов – и не останавливаться на достигнутом, - отметил заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Также в числе победителей юные художники из Калужской, Нижегородской, Ярославской, Рязанской, Воронежской, Курской и Брянской областей.