Белгородцы могут подать заявку на международную премию

Награждение победителей пройдет в декабре на международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Скриншот с сайта премии.

Жители Белгородской области до 5 июля могут подать заявку на международную премию «#МЫВМЕСТЕ».

«Регистрация открыта по четырем направлениям: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа», «We are together», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На «Волонтеры и НКО» могут подать проекты белгородцы старше 14 лет и представители некоммерческих общественных организаций.

Темы такие: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей», «Культурное наследие», «Комфортный город», «Зеленая страна», «Технологии для жизни», «Герои среди нас».

Отметим, что проекты принимаются действующие на момент подачи заявки, их реализация должна заканчиваться только в 2022 году. Победители в этом направлении получат до 2,5 миллионов рублей на проект, обучение в мастерской управления «Сенеж», туристический кэшбек до 70 процентов.

Аналогичные номинации для проектов и в направлении «Бизнес». Подать заявку могут представители малого, среднего и крупного бизнеса. Победителей отметят специальной благодарностью от руководства страны, обучением в «Сенеже», продвижением социальной рекламы, туристическим кэшбеком до 70 процентов, бесплатным участием в ПМЭФ в 2022 году.

Направление «Медиа» – для журналистов, блогеров старше 14 лет, рекламных агентств и НКО. Проекты в этой номинации писать не нужно, только материалы на темы: «Социальные медиа», «Сторителлинг», «Локальные медиа», «Специальная номинация жюри» и «Медиаволонтерство».

В направлении «We are together» одна номинация – «За вклад граждан и организаций в решение важнейших гуманитарных проблем». В нее входят: «Бизнес», «Личный вклад гражданина», «Образование и технологии», «Медицина».

Регистрация на Премию открыта по ссылке.

Награждение победителей пройдет в декабре на международном форуме #МЫВМЕСТЕ.