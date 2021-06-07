Белгородская область будет сотрудничать с ведущими IT-компаниями страны

Школьники разных возрастных групп будут активно использовать платформу СФЕРУМ в процессе обучения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В рамках ПМЭФ-2021 правительство Белгородской области подписало соглашения с образовательной платформой СФЕРУМ и IT-компанией «1С», - сообщает пресс-служба областной администрации.

Сотрудничество подразумевает информационно-технологическое взаимодействие при проведении различных мероприятий по цифровизации социально значимых отраслей региона.

В частности, продукты компании «1С» будут использоваться в деятельности регионального правительства. Планируется, что программную платформу «1С: Предприятие» внедрят при работе с различными типами данных.

Школьники разных возрастных групп будут активно использовать платформу СФЕРУМ в процессе обучения.

«Наши дети получат продукт высокого качества, что для нас особенно приоритетно, а органы власти - техническую помощь от профессионалов своего дела, - уточнил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Это сэкономит время и позволит более детально сосредоточиться на выработке управленческих решений».