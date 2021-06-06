Еще 59 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 34890 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1962 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Красногвардейского района 1954 года рождения, проходившая лечение в Чернянской ЦРБ.

За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровели – 36.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39151 человек, выздоровели – 34890, умерли – 704.