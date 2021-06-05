5 июня на набережной Белгорода откроется сезон музыкальных вечеров

Проект задуман для самореализации самодеятельных и профессиональных музыкантов и вокалистов, музыкальных коллективов малых форм и кавер-групп, джаз-бэндов. Афиша организаторов проекта.

«Каждую субботу и воскресенье с 20:00 до 22:00 музыканты из Белгорода и области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Новосибирска, Курска и Симферополя будут радовать горожан и гостей областного центра в парке Победы», - информирует пресс-служба администрации Белгорода.

Организаторы подготовили яркое шоу, множество призов и подарков от партнеров некоммерческого музыкального проекта.

Впервые «Везелку Live» провели в прошлом году. За 11 музыкальных вечеров на набережной выступили 24 музыкальных коллектива, дуэта и сольных исполнителя.

Проект задуман для самореализации самодеятельных и профессиональных музыкантов и вокалистов, музыкальных коллективов малых форм и кавер-групп, джаз-бэндов. А также на развитие творческого потенциала талантливых белгородцев.