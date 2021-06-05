Сбер и администрация Тамбовской области подписали соглашение о совместной работе

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер и администрация Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере. Обе стороны займутся совместным созданием объектов социальной и образовательной инфраструктуры и внедрением цифровых технологий в учреждениях образования, здравоохранения, транспортного обеспечения.

Документы были подписаны губернатором Тамбовской областиАлександром Никитиным и заместителем Председателя Правления СбербанкаСергеем Мальцевым.

Данное соглашение станет весомым вкладом в будущее Тамбовской области, оно поможет в развитии и укреплении экономического и инвестиционного потенциала региона и в реализации инвестиционных проектов.

- Тамбовский регион славится своей богатой историей, природой и, конечно же, плодородной землёй. Мы уверены, что и наши совместные проекты, попав на тамбовскую почву, принесут множество ценных плодов, которые в первую очередь будут полезны и местным жителям, и для экономики области в целом. Это вклад, который оценят будущие поколения, ведь в этом и заключается суть устойчивого развития, - Сергей Мальцев, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк.