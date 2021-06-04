Сбер заключил соглашение с администрацией Липецкой области по развитию цифрового здравоохранения

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение предусматривает развитие в регионе медицинских услуг на основе технологий искусственного интеллекта с возможностью использования в дистанционном формате. Стороны выделяют следующие ключевые направления взаимодействия: развитие сервисов телемедицины и интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза; использование речевых технологий для облегчения труда медицинских работников и сервисов по выдаче электронных рецептов.

Особо оговаривается, что сотрудничество сторон будет осуществляться с соблюдением всех требований национального законодательства.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк: «Сбер располагает апробированными технологиями, которые при использовании в медицинской сфере позволяют предоставлять населению качественные, доступные и удобные сервисы управления здоровьем. Врачи и медицинские работники получат доступ к принципиально новым способам диагностики, лечения и мониторинга заболеваний. Мы открыты к взаимодействию по этому направлению и рады, что Липецкая область сможет использовать современные цифровые технологии для качественного улучшения своей системы здравоохранения.»

В 2020 году проведён успешный проект по апробации сервиса по дистанционному мониторингу больных хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией. Также сейчас в Липецкой областной клинической больнице проходит пилот по использованию «КТ Лёгких» (разработка компании СберМедИИ). В Липецкой больнице скорой помощи проведено обучение и идёт внедрение в работу врачей продукта Voice2Med (голосовое заполнение медицинских протоколов), разработанный Группой ЦРТ. СБЕР ЕАПТЕКА в Липецке откроется до конца 2021 года.