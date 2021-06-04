В Белгородской области 65 пляжей готовы к летнему сезону

Основные недостатки, выявленные на этих объектах: нет знаков безопасности, информационных стендов, буйков, не обследовано дно, спасателей не аттестованы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области провели 70 проверок пляжей региона», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Не допущены к эксплуатации два места массового отдыха на реке Ворскла в селах Головчино и Замостье Грайворонского городского округа.

Основные недостатки, выявленные на этих объектах: нет знаков безопасности, информационных стендов, буйков, не обследовано дно, спасателей не аттестованы.

Кроме того, два пляжа в Белгородской области закрыты на реконструкцию. Это места массового купания на Корочанском водохранилище у села Казанка и в городе Губкин в районе ул. Слободской.