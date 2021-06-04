Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 14:10

У Белгородской области появился собственный санаторий в Крыму

Об этом стало известно сегодня в рамках проходящего в Санкт-Петербурге ПМЭФ-2021
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вячеслав Гладков (слева) и глава Крыма Сергей Аксенов подписывают меморандум.

Вячеслав Гладков (слева) и глава Крыма Сергей Аксенов подписывают меморандум.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подписал меморандум о безвозмездной передаче в собственность нашему региону крымского санатория «Бригантина».

В результате договоренностей сегодня Белгородчина получила в безвозмездное пользование многопрофильное санаторно-курортное учреждение круглогодичного действия на 300 мест.

Санаторий расположен за пределами города Евпатория в поселке Заозерное на берегу моря.

«Бригантина» занимает территорию площадью 13,75 гектаров. Корпусы здания связаны крутым переходом. Комплекс включает в себя административный корпус, спальные корпуса, столовую с пищеблоком, лечебный корпус, зал лечебной физкультуры, кинозал, школу, библиотеку и бассейн с морской водой.

«Планируется, что первую смену белгородских детей «Бригантина» сможет принять сразу после урегулирования юридических вопросов», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.