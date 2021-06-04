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Общество4 июня 2021 10:29

5 июня в Белгороде пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной можно будет купить качественные местные продукты
Алексей СЕРГУНИН
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Завтра можно будет приобрести овощи и фрукты, мед, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, сыры и молоко.

Завтра можно будет приобрести овощи и фрукты, мед, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, сыры и молоко.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

5 июня в Белгороде пройдет сельскохозяйственная ярмарка. С 10:00 до 22:00 перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной на прилавках специально установленных домиков и шатров можно будет приобрести сельхозпродукты и продовольственные товары от белгородских производителей, крестьянско-фермерских хозяйств.

В их числе, овощи и фрукты, мед, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, сыры и молоко.

Запланирована культурная программа. На площадке выступят творческие коллективы областного центра.