Завтра можно будет приобрести овощи и фрукты, мед, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, сыры и молоко. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

5 июня в Белгороде пройдет сельскохозяйственная ярмарка. С 10:00 до 22:00 перед спортивным комплексом Светланы Хоркиной на прилавках специально установленных домиков и шатров можно будет приобрести сельхозпродукты и продовольственные товары от белгородских производителей, крестьянско-фермерских хозяйств.

В их числе, овощи и фрукты, мед, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия, сыры и молоко.

Запланирована культурная программа. На площадке выступят творческие коллективы областного центра.