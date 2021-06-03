На Белгородчине сохранится ветреная и дождливая погода

При сильном ветре стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от восьми до 13-ти градусов тепла, днем – от 17-ти до 22-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от десяти до 12-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 17-ти до плюс 19-ти градусов.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

Водителям следует снизить скорость движения во время осадков, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.