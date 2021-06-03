В Белгородской области прошли «Чистые игры»

Проект позволил каждому внести свой личный вклад в очищение окружающей среды. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области прошли командные соревнования «Чистые игры». В экологических состязаниях участвовали шесть команд – всего 30 человек. Среди них - студенты СТИ НИТУ «МИСиС» и стажеры из Таджикистана, Узбекистана и Египта.

Во время соревнований участники искали артефакты, решали загадки, очищали природные объекты и получали за это баллы.

Проект позволил каждому внести свой личный вклад в очищение окружающей среды. Всего было собрано почти 30 мешков с мусором.

По итогам экологических состязаний победителем стала команда «УК-19». Второе место заняла «Александрия», тройку лидеров замкнул «Берлин».