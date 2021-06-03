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Общество3 июня 2021 16:01

В Белгородской области прошли «Чистые игры»

Около 30 мешков с мусором собрали участники экологических состязаний в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
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Проект позволил каждому внести свой личный вклад в очищение окружающей среды.

Проект позволил каждому внести свой личный вклад в очищение окружающей среды.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области прошли командные соревнования «Чистые игры». В экологических состязаниях участвовали шесть команд – всего 30 человек. Среди них - студенты СТИ НИТУ «МИСиС» и стажеры из Таджикистана, Узбекистана и Египта.

Во время соревнований участники искали артефакты, решали загадки, очищали природные объекты и получали за это баллы.

Проект позволил каждому внести свой личный вклад в очищение окружающей среды. Всего было собрано почти 30 мешков с мусором.

По итогам экологических состязаний победителем стала команда «УК-19». Второе место заняла «Александрия», тройку лидеров замкнул «Берлин».