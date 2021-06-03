Под Белгородом супружеская пара устроила мошеннический кол-центр в своем доме

На сегодняшний день установлены обстоятельства 15 эпизодов хищений денежных средств мошенническим путем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в мошенничестве дистанционным способом.

«По предварительным данным, для осуществления противоправных деяний супруги организовали кол-центр в собственном доме в селе Можайское Новооскольского городского округа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники размещали на интернет-площадках объявления о продаже цифровой техники, инструментов, запчастей, экипировки для мототранспорта и прочих изделий. Однако в действительности они не обладали данными товарами и не намеревались отправлять их покупателям. При этом для повышения спроса устанавливались цены существенно ниже рыночных».

«В целях конспирации подозреваемые систематически меняли сим-карты, а предоплату за несуществующие товары получали на электронные кошельки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии регионального Управления Росгвардии подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что супруги являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

На сегодняшний день установлены обстоятельства 15 эпизодов хищений денежных средств мошенническим путем. От действий фигурантов пострадали жители Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей и Краснодарского края».

Дознаватели и следователи ОМВД России по Новооскольскому городскому округу возбуждили уголовные дела в соответствии с частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ. В настоящее время фигуранты дела находятся под стражей.

В ходе обыска в их доме обнаружено и изъято 11 сотовых телефонов, 27 банковских карт, два ноутбука, более ста сим-карт различных операторов сотовой связи, а также денежные средства, имеющие доказательственное значение.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности», - подытожила Ирина Волк.