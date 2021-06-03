Еще 110 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 38971 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1934 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Прохоровского района 1937 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 110.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 38971 человек, выздоровели – 34665, умерли – 698.