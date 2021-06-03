Белгородцы смогут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь

Временные рамки акции: с 25 мая по 31 августа, а вернуться с отдыха ребенок может вплоть до 15 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «запущена программа кэшбека за путевки в оздоровительные лагеря».

Вернуть можно 50 процентов от стоимости, но не более двадцати тысяч рублей. Выбрать подходящее место отдыха можно на портале в отдельном разделе – «Детские лагеря». Важно помнить, что палаточные, городские и лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

Временные рамки акции: с 25 мая по 31 августа, а вернуться с отдыха ребенок может вплоть до 15 сентября. Программа не ограничивает количество детей и смен для одной семьи. При этом все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» – ограничений на число транзакций нет. Возраст детей не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста. Возврат средств произойдет автоматически в течение пяти дней после оплаты.

Вернуть до 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря смогут и те, кто приобрел турпродукты до старта программы «Детского кешбэка» - до 25 мая. Соответствующие заявки можно будет подать с 15 июня на сайте «Госуслуг», предъявив документы об оплате.

По вопросам программы «Детского кешбэка» можно обращаться по телефону горячей линии +7 800 200 34 11.