Белгородские пенсионеры выиграли областную Спартакиаду

Победители областных соревнований примут участие в VII Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в августе в Белгороде. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгороде состоялся финал областной Спартакиады среди пенсионеров», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Областным соревнованиям предшествовали отборочные – в муниципалитетах. В финал вышли 170 спортсменов из всех районов и городов региона. Мужчины от 60 до 77 лет и женщины от 55 до 79 соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, комбинированной эстафете.

Все участники Спартакиады регулярно занимаются физкультурой и спортом, привлекают к увлечению детей и внуков. Спортивный стаж у некоторых составляет более 50 лет.

Победителей и призеров отметили во всех номинациях. Им вручили дипломы, медали, кубки и памятные сувениры. Благодарности получили старейшие участники соревнований.

В общекомандном первенстве победу одержала команда из Белгорода, на втором месте – представители Старого Оскола, бронза – у пенсионеров из Корочанского района.

Победители областных соревнований примут участие в VII Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет в августе в Белгороде.