Зачем белгородский полицейский пришел в кальянную с пистолетом и наградами?

По результатам освидетельствования состояния опьянения у сотрудника не установлено. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как уверяет телеграм-канал «Белгород №1», 26-летний сотрудник городского управления наркоконтроля отдыхал в кальянной на Харгоре. Ночью он обнаружил, что потерял сумку.

В ней, по данным веб-ресурса, находились не только банковские карты мужчины, но и заряженный пистолет, а также все его нагрудные знаки.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, «31 мая в отдел полиции № 1 с заявлением об утрате борсетки со служебными документами и имеющимся в личном пользовании травматическим пистолетом обратился находящийся в отпуске сотрудник УМВД России по Белгороду».

По предварительным данным, садясь в автомобиль, он положил борсетку на крышу машины и уехал. По результатам освидетельствования состояния опьянения у сотрудника не установлено.

В настоящее время устанавливается местонахождение утерянных вещей. По факту утраты документов проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.