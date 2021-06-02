На Белгородчине восстановят древний храм

В исторических хрониках сохранилась информация, что в храме хранилось множество икон с рукодельными рушниками, а церковная библиотека вмещала в себя 53 тома церковных книг. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области восстановят древний храм Святого Благоверного Александра Невского в селе Поповка Корочанского района.

«Необходимо начать готовить проектно-сметную документацию, чтобы осенью мы могли приступить к работе, - заявил глава региона Вячеслав Гладков. - Работа предстоит очень серьезная. Главное – сохранить основу, которая осталась от прежней церкви. Также необходимо найти историю храма, чтобы именно восстановить святыню».

О разрушенном сельском храме руководитель Белгородской области узнал в ходе одного из своих выездных приемов по личным вопросам.

Жительница села Поповка Александра Каташина рассказала Вячеславу Владимировичу о церкви, построенной во имя Святого Благоверного Александра Невского в 1818 году.

«Первая церковь была построена из дерева, а уже в 1818 году построили каменный храм в центре села на прочном фундаменте, высокой колокольней и двумя престолами - во имя Святого Николая и во имя Святого Благоверного Александра Невского, - уточнила Александра Дмитриевна. - В 50-е годы ХХ века церковь была закрыта и частично разрушена. А центральная часть, которая сталась неразрушенной, до 2018 года использовалась в качестве склада».

По итогам выезда на место, где стоит древний храм, Вячеслав Гладков поручил создать Попечительский совет, в состав которого также войдут жители села Поповка и священнослужители.

В исторических хрониках сохранилась информация, что в храме хранилось множество икон с рукодельными рушниками, а церковная библиотека вмещала в себя 53 тома церковных книг.