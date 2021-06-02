Кредитный рейтинг Металлоинвеста повысился со стабильного на позитивный

Аналитики S&P ожидают, что Компании продемонстрирует сильные результаты в 2021 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s («S&P») повысило прогноз кредитного рейтинга Компании со стабильного на позитивный.

В опубликованном агентством S&Pотчете изменение прогноза Металлоинвеста на позитивный связано с системной работой Компании по сокращению долга, а также устойчивыми операционными и финансовыми показателями, достигнутыми в 2020 году, несмотря на сложные рыночные условия.

Аналитики S&P ожидают, что Компании продемонстрирует сильные результаты в 2021 году, в том числе благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, что будет способствовать дальнейшему снижению долга. Позитивный прогноз означает, что кредитный рейтинг может быть повышен, если Компания сохранит текущие кредитные метрики в долгосрочной перспективе.

- Мы признательны S&P за своевременную реакцию на приверженность Компании действующей финансовой политике и активное управление долговым портфелем, что выражается в погашении долга более чем на 600 млн долл. США за последние два года и привело к заметному улучшению наших кредитных метрик, - прокомментировал Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании.