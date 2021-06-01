На Белгородчину возвращаются дожди с грозами

Если вы находитесь в дороге во время грозы, то вам следует остановить автомобиль. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Завтра, 2 июня на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем - местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от семи до 12-ти градусов выше ноля, днем – от 16-ти до 21-го градуса тепла.

В Белгороде ночью – от плюс девяти до плюс 11-ти градусов, днем – от 17-ти до 19-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает участникам дорожного движения об особенностях вождения во время осадков и грозы. Учитывайте, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

Также, если вы находитесь в дороге во время грозы, то вам следует остановить автомобиль. Помните, что в этом случае необходимо держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

Кроме того, спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Если вы случайно заметили дым из окна по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения «101». Помните: в ситуации, когда дорога каждая минута, от ваших правильных и своевременных действий может зависеть чья-то жизнь.