Еще 78 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38846 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1935 года рождения и житель Шебекинского городского округа 1948 года рождения, проходившие лечение в Детской областной клинической больнице, а также жительница Старооскольского городского округа 1962 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровели – 78.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 38846 человек, выздоровели – 34448, умерли – 695.