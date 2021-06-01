«Путь силы-2021»: под Белгородом прошли соревнования среди спасателей

Состязания помогают по-настоящему сплотиться, укрепить командный дух и закалить характер. Фото организаторов проекта/Михаила Вайнгольца.

В Борисовском районе финишировал второй этап чемпионата по военно-спортивному испытанию «Путь силы-2021: Спасатель». В соревнованиях сразились 14 команд из Белгородской, Курской и Брянской областей.

Участникам пришлось преодолеть зону химического заражения, потушить пожар, пересечь минное поле, переплыть реку на лодке, найти секретный код, использовать навыки радиопеленгации – и все это на полигоне площадью пять тысяч квадратных метров.

Впервые в этом году в игре использовали уникальную техническую платформу, которая заменила традиционные бумажные географические карты цифровыми. Это единственная в своем роде программа в России. Все передвижения участников, их физическое состояние отслеживаются в режиме реального времени. Результаты каждого участка собираются автоматически – видна полная картина лидеров и отстающих.

«Мы продолжаем развивать цифровую систему контроля, отрабатываем новые фишки и улучшаем качество работы, точность результатов, - рассказал соавтор проекта «Путь силы» директор ЦМИТ «Метаморфоза» БГТУ им. В.Г. Шухова Виктор Бабаев. - Отличие этой игры от предыдущей в том, что система уже начинает взаимодействовать с командами, общаться с ними сообщениями. Игра все больше превращается из спортивной в цифровую, технологическую, и мы будем стараться развивать это направление. Будет больше интеллектуальных квестов, задач требующих ловкости и умения принимать быстрые решения».

Первое место в группе «18+» завоевала ракитянская команда «Олимпиец». Второе у спортсменов из военно-учебного центра БГТУ им. В.Г.Шухова. Третье место разделили между собой белгородская «Дружина» и команда «Витязь 46» из Курска.

Победу в группе «16+» одержали «Орлы Отечества» из Грайворона. Второе место у спортсменов клуба «Вектор». На третьей строчке расположились команды «Альтаир» и «Пламя».

Путь силы» - это один из самых удачных и масштабных проектов Центрального федерального округа. Состязания помогают по-настоящему сплотиться, укрепить командный дух и закалить характер. Главная цель - подготовка молодых людей к службе армии, обучение навыкам оказания первой помощи в экстренных ситуациях и умению работать в команде.