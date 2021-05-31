На Белгородчине утонули трое мужчин

Спасатели не рекомендуют принимать водные процедуры до начала купального сезона. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, 28 мая на левом берегу белгородского Центрального пляжа водолазы поисково-спасательной службы вытащили из реки Северский Донец тело мужчины 1966 года рождения. А в селе Святославка Ракитянского района в пруду был обнаружен погибший мужчина 1996 года рождения.

На следующий день, 29 мая, произошла еще одна трагедия на воде - в хуторе Факовка Шебекинского горокруга водолазы достали из водоема тело мужчины 1979 года рождения. Причины и обстоятельства данных происшествий устанавливаются.

Чтобы избежать повторения подобных трагедий, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области напоминают правила безопасности на воде.

Во-первых, не следует выходить на водоем в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, особенно это касается тех, кто решил половить рыбу с лодки, им также не стоит покидать берег без средств спасения. Рыбак в лодке должен обязательно находиться в спасательном жилете.

Во-вторых, не рекомендуется принимать водные процедуры до начала купального сезона. Ведь вода еще не прогрелась, а в местах, оборудованных для отдыха на воде, еще не организовано дежурство спасателей. Они приступят к дежурству с открытием купального сезона 1 июня. А значит, в случае беды никто не сможет помочь.

В канун Международного дня защиты детей особое внимание инспекторы настоятельно рекомендуют уделять детской безопасности. У водоемов нельзя оставлять детей без присмотра и необходимо как можно чаще проводить беседы о безопасности с младшим поколением.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на водном объекте, то немедленно сообщайте об этом в службу спасения по номеру телефону «112».